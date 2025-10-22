Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку

 Перейти к основному контенту
Во Владимирской области сотрудники Росгвардии при поддержке СОБР «Сунгирь» задержали начальника Головинской колонии, которого подозревают в получении крупной взятки. Операцию провели совместно с региональными подразделениями ФСБ, Следственного комитета и ФСИН.

По данным следствия, руководитель ФКУ ИК-1 через посредницу — ранее судимую женщину — получил от осужденной 150 тыс. рублей. За это он обещал перевести её на участок с более лёгкими условиями работы. Передача денег произошла у здания колонии в поселке Головино Судогодского района. После получения взятки подозреваемого задержали, при этом он пытался избавиться от пакета с деньгами, что зафиксировали оперативники.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Суд в Саратове арестовал начальника колонии за превышение полномочий
Общество
Фото:УФСБ России по Саратовской области

Это не первый случай привлечения к ответственности руководителей исправительных учреждений. Ранее Ленинский районный суд Саратова арестовал начальника исправительной колонии № 10 Андрея Бокувненко. По данным следствия, его подозревают в превышении должностных полномочий, предусмотренном пунктом «е» части 3 статьи 286 УК.

