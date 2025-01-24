Суд в Саратове арестовал начальника колонии за превышение полномочий
Ленинский районный суд Саратова арестовал начальника одной из исправительных колоний регионального УФСИН за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба суда.
Задержанному избрали такую меру пресечения сроком на один месяц и 27 суток, то есть до 21 марта 2025 года включительно.
Андрей Бокувненко — начальник исправительной колонии № 10. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий), сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Накануне, 23 января, было возбуждено уголовное дело против Бокувненко. Следователи считают, что с марта по декабрь 2024 года он проводил ремонтные работы на территории колонии за счет средств родственников осужденных.
Ранее в конце ноября задержали бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Башкирии Евгения Макотина. Его подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.
В УФСБ сообщали, что в ноябре Макотин потребовал от десятерых подчиненных передать ему часть итоговых ежегодных премий — по 50 тыс. руб. с каждого. Изначально суд избрал мерой пресечения для фигуранта дела содержание под стражей, но в конце декабря меру пресечения изменили на домашний арест.
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