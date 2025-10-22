В Австрии посадили учеников за насилие над учительницей и поджог ее дома

Суд в Австрии посадил учеников за насилие над учительницей и поджог ее дома

Фото: Alex Halada / Imago / Global Look Press

В Вене завершился громкий судебный процесс над шестью несовершеннолетними, которые систематически издевались над 28-летней учительницей. Подростков в возрасте от 14 до 16 лет приговорили к срокам лишения свободы от четырех месяцев до трех с половиной лет за сексуальные преступления, вымогательство и поджог квартиры, сообщает Süddeutsche Zeitung.

История началась, когда педагог, преподающая географию и историю, через Snapchat возобновила общение с бывшим учеником. Стремясь казаться «крутой и современной», она разрешила ему приходить в свою квартиру, где подростки могли курить марихуану, пить алкоголь и слушать громкую музыку до утра.

Юноши начали шантажировать учительницу, снимая на видео интимные моменты с ней и угрожая распространением записей. Они заставляли ее оплачивать такси, доставку еды и покупать у них наркотики. Двое подростков неоднократно насиловали женщину.

Наконец, подростки, в один момент воспользовавшись отсутствием хозяйки, проникли в квартиру, украли деньги и ювелирные изделия, а затем подожгли одежду в двух комнатах, что привело к серьезному пожару.

На суде выяснилось, что родители главного обвиняемого знали, что их 14-летний сын ночами не ночевал дома, но не придали этому значения, доверяя данным геолокации. Пострадавшая учительница, по словам ее родителей, переживает тяжелую психологическую травму.

Приговор суда предусматривает для осужденных обязательное прохождение психотерапии. Единственный из обвиняемых, кто выразил раскаяние, был полностью оправдан за отсутствием состава преступления.