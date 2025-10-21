 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Новосибирского учителя осудили за сексуальное насилие над ученицей

Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock
Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock

В Новосибирске осудили мужчину за действия сексуального характера в отношении школьницы, не достигшей 14 лет. Также его обвинили в незаконном хранении пороха. Делом занимался Советский районный суд Новосибирска.

Из материалов дела следует, что мужчина пользовался беспомощным состоянием подростка и совершал с ней противоправные действия с мая по декабрь 2023 года. При этом он работал в той же школе, где училась девочка. Она расположена в Советском районе города.

СК возбудил дело о халатности после драки учителя и ученика в Бурятии
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Дома у него обнаружили 500,5 г бездымного пороха, который предназначен для снаряжения охотничьих и спортивных патронов. Разрешения на владение такими веществами у него не было, однако оружия он также не имел.

По итогам рассмотрения дела мужчину приговорили к 13 годам и четырем месяца лишения свободы. Также ему запретили заниматься любой деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на десять лет. Он получил ограничение свободы на два года и штраф в 40 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
уголовное дело тюрьма Новосибирск сексуальное насилие
Материалы по теме
Глава Бурятии назвал драку учителя и ученика в селе вопиющим случаем
Общество
В Архангельске рассказали о состоянии раненных экс-студентом учителей
Общество
СК возбудил дело о халатности после драки учителя и ученика в Бурятии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Болгарская гимнастка получила тяжелую травму на чемпионате мира Спорт, 16:42
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
«МегаФон» внедрил на своей сети комплексы CGNAT отечественной разработки Пресс-релиз, 16:37
Работодатели предложили штрафы за отказ от целевого обучения в колледжах Общество, 16:34
Названы районы Москвы, где аренда жилья после высокого сезона подешевела Недвижимость, 16:29
Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект Политика, 16:27
Лавров назвал проблему в перемирии на Украине прямо сейчас Политика, 16:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Стало известно расписание центральных матчей концовки осенней части РПЛ Спорт, 16:25
Новый виток лунной гонки: какие миссии запланированы до 2030 года Технологии и медиа, 16:24
В Раде поддержали выделение денег ВСУ за счет активов России Политика, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 16:16
Как определить реальные цели в карьере и успешно достичь их Образование, 16:15
Стубб назвал срок, за который Европа готова перевооружиться Политика, 16:14