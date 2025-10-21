Новосибирского учителя осудили за сексуальное насилие над ученицей

Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock

В Новосибирске осудили мужчину за действия сексуального характера в отношении школьницы, не достигшей 14 лет. Также его обвинили в незаконном хранении пороха. Делом занимался Советский районный суд Новосибирска.

Из материалов дела следует, что мужчина пользовался беспомощным состоянием подростка и совершал с ней противоправные действия с мая по декабрь 2023 года. При этом он работал в той же школе, где училась девочка. Она расположена в Советском районе города.

Дома у него обнаружили 500,5 г бездымного пороха, который предназначен для снаряжения охотничьих и спортивных патронов. Разрешения на владение такими веществами у него не было, однако оружия он также не имел.

По итогам рассмотрения дела мужчину приговорили к 13 годам и четырем месяца лишения свободы. Также ему запретили заниматься любой деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на десять лет. Он получил ограничение свободы на два года и штраф в 40 тыс. руб.