В Саратове ввели выплаты при рождении двойни и тройни

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Саратовские семьи при рождении двойни или тройни будут получать единовременную выплату. Соответствующую инициативу, которую ранее анонсировал губернатор на прямой линии, сегодня поддержали депутаты областной думы.

С 1 января 2026 года семьи смогут получать 50 тыс. руб. при рождении двойни и 100 тыс. руб. при рождении тройни. При этом возраст и доход родителей значения не имеют.

«В целом задача поставлена максимально совершенствовать и делать удобными эти меры поддержки с точки зрения дохода семьи. Поэтому эту работу мы будем продолжать повсеместно, потому что вопросы рождаемости для Саратовской области очень актуальны», — отметил губернатор.

Профильным ведомствам предстоит до начала следующего года разработать алгоритм получения выплат.

В России также планируют реформировать материнский капитал, чтобы стимулировать рождение вторых и последующих детей, сообщал в интервью РБК министр труда Антон Котяков. Сейчас размер выплаты составляет 690 тыс. руб. на первого ребенка и почти 222 тыс. руб. на второго, программа действует до 2030 года.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала будет проиндексирован на 6,8%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 737,2 тыс. руб., а на второго, если семья не получала маткапитал на первенца, — 974,1 тыс. руб.