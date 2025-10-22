 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Историк моды Александр Васильев рассказал о задержании на границе США

Александр Васильев
Александр Васильев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Историк моды и бывший ведущий программы «Модный приговор» на «Первом канале» Александр Васильев сообщил о своем задержании американскими пограничниками. Соответствующий пост с подробностями инцидента он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По словам Васильева, процедура задержания началась еще в аэропорту, где у него взяли отпечатки пальцев и стали задавать вопросы о цели визита в Соединенные Штаты. Пограничников также заинтересовало, почему в интернете размещено большое количество рекламы, анонсирующей его выступления. Васильев отметил, что, несмотря на его ответы на хорошем английском языке, сотрудника таможенной службы смутило географическое расположение городов, в которых он планирует выступать, из-за их удаленности друг от друга.

После допроса бывшего телеведущего проводили в комнату для задержанных, где, по его словам, уже находились другие люди. «В комнатку явилась сотрудница аэропорта и спросила, не хочу ли я получить свой багаж, поскольку возможен таможенный досмотр. Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев. Тут я начал волноваться. К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами «багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет», — поделился Васильев.

WP сообщила о планах Трампа депортировать более 200 тыс. украинцев
Политика
Дональд Трамп

С момента вступления в должность президента США Дональд Трамп последовательно ужесточал миграционную политику, из-за чего начались массовые депортации иностранцев. Так, администрация Трампа объявляла о планах депортировать 1 млн мигрантов в течение года правления президента.

Отслеживание количества депортированных усложнилось из-за того, что администрация Трампа прекратила публиковать ежемесячную отчетность Управления статистики внутренней безопасности. Однако, по словам пресс-секретаря Министерства внутренней безопасности Триши Маклафлин, по состоянию на конец марта из США выслали более 100 тыс. мигрантов. Она отметила, что в это число входят как арестованные внутри страны, так и задержанные на границе, но не те, кто уехал самостоятельно.

Традиционно большую часть депортированных составляли люди, которые нелегально пересекли границу. Их число резко сократилось после того, как Трамп отправил военных на охрану границ.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
задержали на границе задержание Александр Васильев
