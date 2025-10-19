 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира

Пол Йонсон считает, что мир — это то, что нужно «защищать каждый день». По его словам, ради этой цели необходимо «перейти в режим войны» и готовиться к гипотетическим конфликтам «как морально, так и в военном отношении»
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны перейти в «режим войны» ради «сохранения мира». Об этом он заявил в интервью RND.

«Нам необходимо глубокое осознание по всей Европе того, что нами движет общее стремление жить в мире. Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к возможной войне как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир», — сказал он.

Швеция решила нарастить финансирование ПВО для борьбы с дронами
Политика
Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

По его словам, в Швеции около 90% населения хотят сохранить или расширить помощь Украине, а подавляющее большинство «выступает за увеличение расходов на оборону». «Мир — это не дар. Мир — это то, что мы должны защищать каждый день», — добавил Йонсон.

По мнению министра, лучший способ завершить конфликт на Украине — увеличить военную помощь ей, а также «ужесточить санкции против России».

Он отметил, что европейские лидеры покупают американское оружие «только потому, что оно жизненно важно для Украины». «Я говорю о ракетах-перехватчиках, системах Patriot, оружии большой дальности, ракетных системах HIMARS и соответствующих боеприпасах. Украине эти ресурсы нужны как можно скорее... И если в Европе недостаточно этих систем, логично закупить их у США», — заявил Йонсон.

Россия неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Украине, так как новые поставки лишь затягивают военный конфликт. Также Москва считает санкции западных стран незаконными.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Швеция Минобороны война
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пушилин сообщил о перехвате двух дронов FP-1 при попытке атаковать шахту Политика, 14:01
В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов Политика, 13:49
Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму Общество, 13:45
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи Спорт, 13:39
Китай обвинил США в кибератаке на Национальную службу времени Политика, 13:32
Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах Общество, 13:17
Казахстан заявил о приостановке заводом в России приема газа из-за БПЛА Экономика, 13:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра Общество, 13:10
Российские военные уничтожили HIMARS ударом «Искандера-М» Политика, 13:01
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 13:00
Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира Политика, 12:53
WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS Спорт, 12:46