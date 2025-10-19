Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира
Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны перейти в «режим войны» ради «сохранения мира». Об этом он заявил в интервью RND.
«Нам необходимо глубокое осознание по всей Европе того, что нами движет общее стремление жить в мире. Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к возможной войне как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир», — сказал он.
По его словам, в Швеции около 90% населения хотят сохранить или расширить помощь Украине, а подавляющее большинство «выступает за увеличение расходов на оборону». «Мир — это не дар. Мир — это то, что мы должны защищать каждый день», — добавил Йонсон.
По мнению министра, лучший способ завершить конфликт на Украине — увеличить военную помощь ей, а также «ужесточить санкции против России».
Он отметил, что европейские лидеры покупают американское оружие «только потому, что оно жизненно важно для Украины». «Я говорю о ракетах-перехватчиках, системах Patriot, оружии большой дальности, ракетных системах HIMARS и соответствующих боеприпасах. Украине эти ресурсы нужны как можно скорее... И если в Европе недостаточно этих систем, логично закупить их у США», — заявил Йонсон.
Россия неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Украине, так как новые поставки лишь затягивают военный конфликт. Также Москва считает санкции западных стран незаконными.
Материал дополняется
