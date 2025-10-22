Названа причина смерти актера Безбородова за неделю до 40-летия

Иван Безбородов (Фото: vanuchka.love / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Причиной смерти 39-летнего актера Ивана Безбородова стала продолжительная тяжелая болезнь, рассказала его супруга Марианна в беседе с Aif.ru.

«Я могу сказать только одно, что он болел сильно. Была очень серьезная болезнь», — отметила она, добавив, что артист «до последнего улыбался, старался шутить».

По ее словам, Безбородов умер 24 сентября — за неделю до своего 40-летия и до их годовщины свадьбы. Своего супруга она назвала человеком светлым, добрым и понимающим.

О смерти Безбородова стало известно 21 октября. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.ru», там уточнялось, что артист умер в сентябре 2025 года, однако подробности не раскрывались.

Безбородов родился в Ленинграде и окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Еще в студенчестве начал служить в Малом драматическом театре — Театре Европы. Одну из наиболее известных ролей сыграл в сериале «Улицы разбитых фонарей — 16», он воплотил на экране образ фокусника Сергея Николаева.