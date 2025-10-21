 Перейти к основному контенту
Умер 39-летний актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Иван Безбородов

Иван Безбородов
Иван Безбородов (Фото: vanuchka.love / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Актер Иван Безбородов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 39 лет. На портале «Кино-Театр.Ru» сообщается, что артист умер в сентябре 2025 года, подробности неизвестны.

РБК обратился за комментарием в Малый драматический театр — Театр Европы.

Безбородов родился в Ленинграде. В 2008 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. За год до этого начал служить в Малом драматическом театре — Театре Европы.

Его дебютом в кино стала роль Лехи в сериале «Дорожный патруль — 2». В дальнейшем он снялся в восьми фильмах и девяти сериалах. Наиболее известный из них — «Улицы разбитых фонарей — 16», в котором тот сыграл роль фокусника Сергея Николаева.

В июле скончался еще один актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе. На протяжении длительного времени он боролся с онкологией и прошел несколько курсов химиотерапии. Он преподавал актерское мастерство в различных вузах и собственной мастерской.

Теги

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
При участии
Елена Степанова
актер «Улицы разбитых фонарей»
