Умер 39-летний актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Иван Безбородов

Иван Безбородов (Фото: vanuchka.love / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Актер Иван Безбородов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 39 лет. На портале «Кино-Театр.Ru» сообщается, что артист умер в сентябре 2025 года, подробности неизвестны.

РБК обратился за комментарием в Малый драматический театр — Театр Европы.

Безбородов родился в Ленинграде. В 2008 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. За год до этого начал служить в Малом драматическом театре — Театре Европы.

Его дебютом в кино стала роль Лехи в сериале «Дорожный патруль — 2». В дальнейшем он снялся в восьми фильмах и девяти сериалах. Наиболее известный из них — «Улицы разбитых фонарей — 16», в котором тот сыграл роль фокусника Сергея Николаева.

В июле скончался еще один актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе. На протяжении длительного времени он боролся с онкологией и прошел несколько курсов химиотерапии. Он преподавал актерское мастерство в различных вузах и собственной мастерской.