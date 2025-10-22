В России заблокировали 160 тыс. номеров за сдачу аккаунтов в аренду

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МВД России временно приостановило оказание услуг связи более чем по 160 тыс. абонентских номеров, владельцы которых предоставляли свои учетные записи в аренду третьим лицам. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным МВД, арендованные аккаунты активно используются злоумышленниками, действующими в интересах украинских call-центров. Через них совершаются преступления — от мошенничества и вымогательства до вербовки участников запрещенных организаций и подготовки террористических актов. В ведомстве отметили, что под предлогом «легкого заработка» в подобные схемы часто вовлекают несовершеннолетних.

С 1 сентября в России вступили в силу новые нормы, запрещающие передавать свой номер телефона или данные для авторизации третьим лицам. За нарушение физлицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридическим лицам — до 200 тыс. руб. При этом краткосрочная передача телефона в личных целях не наказывается, а передача логина и пароля с согласия пользователя для законного использования ресурса также не подпадает под запрет.