 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В России заблокировали 160 тыс. номеров за сдачу аккаунтов в аренду

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МВД России временно приостановило оказание услуг связи более чем по 160 тыс. абонентских номеров, владельцы которых предоставляли свои учетные записи в аренду третьим лицам. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным МВД, арендованные аккаунты активно используются злоумышленниками, действующими в интересах украинских call-центров. Через них совершаются преступления — от мошенничества и вымогательства до вербовки участников запрещенных организаций и подготовки террористических актов. В ведомстве отметили, что под предлогом «легкого заработка» в подобные схемы часто вовлекают несовершеннолетних.

С 1 сентября в России вступили в силу новые нормы, запрещающие передавать свой номер телефона или данные для авторизации третьим лицам. За нарушение физлицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридическим лицам — до 200 тыс. руб. При этом краткосрочная передача телефона в личных целях не наказывается, а передача логина и пароля с согласия пользователя для законного использования ресурса также не подпадает под запрет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
мошенничество аккаунты услуги связи
Материалы по теме
В МВД назвали рекордную сумму ущерба от кибермошенничества в Москве
Общество
Мошенники начали рассылать фишинговые ссылки на «приз» от маркетплейса
Общество
Лолита Милявская стала жертвой мошенников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Сколько атомных мощностей появятся в России к 2042 году Тренды, 12:41
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду Спорт, 12:40
В Москве задержан глава агентства недвижимости за махинации на ₽50 млн Недвижимость, 12:38
Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году Экономика, 12:34
Топ-5 карьерных страхов. Как с ними бороться Образование, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как суд и арбитраж могут помочь российским инвесторам за рубежом РБК Компании, 12:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минфин запланировал провести в 2026 году два-три SPO госкомпаний Инвестиции, 12:29
Часть Белого дома пошла под снос. Как изменилась резиденция при Трампе Общество, 12:25
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 12:22
Бренду белорусского вина отказали в регистрации в России из-за Prosecco Вино, 12:21
Песков пообещал, что на G20 без Путина Россия будет представлена достойно Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Дуров напугал мир интернет-дистопией. Что это и когда наступит Life, 12:19