Крупные банки подняли ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Ряд банков в России подняли ставки по вкладам до 16–17%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ряд крупных банков России объявили о росте ставок по депозитам до 15–17%. Такая тенденция началась после сентябрьского решения ЦБ России по снижению ключевой ставки и усилилась в октябре перед очередным заседанием регулятора. О том, почему банки подняли ставки, читайте в подписке РБК.

Так, банк «Дом.РФ» повысил максимальную ставку за трехмесячный вклад до 17% годовых. Сбербанк, в свою очередь, поднял ставки по вкладам до 2,1 п.п., теперь максимальная выгода для большинства клиентов составит до 16%. Такую же максимальную ставку предлагает своим клиентам Яндекс Банк.

В ВТБ потолок ставки по долгосрочным вкладам вырос до 15%.
Чуть больше предлагает МКБ — ставка варьируется с 10,4% до 15,7% в зависимости от длительности вклада. В Абсолют Банке вклад на полгода можно открыть под 15% и под 13,5% — на год.

От 17% и ниже: как менялась ключевая ставка ЦБ за семь лет. Инфографика
Финансы

На прошлой неделе об изменении ставок по вкладам также объявляли Т-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Следующее заседание Банк России проведет 24 октября.

Как считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, у банков изменились ожидания относительно дальнейших решений ЦБ. Если еще летом они ожидали планомерное понижение ключевой ставки до конца года, то сейчас они более консервативны в своих прогнозах, пояснил он.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Банки депозиты ЦБ
