Общество⁠,
0

Число отравившихся в Бурятии возросло до 121 человека

Число пострадавших от массового отравления готовой едой в Бурятии выросло до 121 человека, сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей.

В Республиканской клинической инфекционной больнице развернуто 120 коек для пациентов с острой кишечной инфекцией, 10 коек — в реанимации и интенсивной терапии, заявили в Минздраве по Бурятии.

Созданы запасы лекарств, дезинфицирующих средств и средств для лабораторных исследований. Отравившиеся находятся в состоянии с положительной динамикой. Медицинское наблюдение накануне, 20 октября, организовали для 296 контактных лиц.

Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму
Общество
Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года

Причиной отравления стали готовые продукты компании «Восток», продававшиеся в магазинах сети «Николаевский».Производство на предприятии приостановлено остановили после того, как Роспотребнадзор выявил там многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве и реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Бурятия массовое отравление кишечная инфекция Роспотребнадзор Минздрав
