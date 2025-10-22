131 квартира в Батайске получила повреждения после атаки дронов

Мэр Кукин: в Батайске повреждены 131 квартира и 41 машина после атаки дронов ВСУ

Повреждения различной степени выявили в 131 квартире в Батайске (Ростовская область) после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Валентин Кукин в телеграм-канале. Всего обследовали 140 квартир.

Жители за помощью к медикам не обращались.

«В Управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи. Повреждены также 7 торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль», — добавил Кукин.

Вечером 20 октября в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе в результате атаки БПЛА частично была разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что жителей вывели из здания, никто не пострадал.

В ночь на 22 октября в Ростовской области перехватили и уничтожили три дрона, всего над регионами России — 33 аппарата.