Дроны сбили над Ленинградской, Новгородской и Псковской областями

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В ночь на 22 октября дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Россией 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожено в Брянской области, где сбили восемь БПЛА, по четыре ликвидировали над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, по три сбили в Крыму, Ростовской и Псковской областях, а также над акваторией Черного моря.

Еще два беспилотника уничтожили над территорией Новгородской области, по одному в Орловской, Тверской и Тульской областях.

Ночью на фоне угрозы атак дронов российские аэропорты ограничивали полеты, а к 07:00 мск число авиагаваней, приостановивших прием и выпуск судов, достигло восьми . Кроме того, ранним утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о перехваченном в регионе беспилотнике . Пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до сообщения Слюсаря опасность атаки дронов в Ленинградской области объявил губернатор Александр Дрозденко. Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. Позднее Дрозднеко рассказал, что три беспилотника сбили в Лужском районе, еще один — в Кингисеппском.