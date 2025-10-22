 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о пасмурной и сырой погоде

Жителей Москвы в среду, 22 октября, ждет прохладный и пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Температура воздуха в столице поднимется до примерно 7 градусов.

Из-за высокого уровня влажности (80%) создастся ощущение сырости. Ветер будет иметь северо-восточное направление и скорость 1-3 м/с. Атмосферное давление в этот день будет соответствовать норме — 751 мм рт. ст.

Такая погода, согласно прогнозу, сохранится в Москве до конца недели, столбики термометров не поднимутся выше +6...+8 градусов. Ночью возможно похолодание до +4 градусов, но из-за влажности воздуха может ощущаться холоднее. Наличие осадков маловероятно, но и солнечные лучи не смогут пробиться сквозь плотные облака. Атмосферное давление будет колебаться в пределах своего нормального значения и не превысит 752 мм рт. ст.

Ранее в МЧС Москвы предупреждали, что утром 22 октября в городе сохранится туманная погода с понижением видимости до 200–700 м. Дымка продержится примерно до 10 часов утра. На фоне этого Гидрометцентр объявлял «желтый» уровень погодной опасности.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Погода Москва
