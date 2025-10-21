 Перейти к основному контенту
Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 200 м в ночь на среду

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Начиная с 21:00 вторника, 21 октября, в столице ожидается туманная погода с понижением видимости до 200–700 м. Дымка продержится до утра среды. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В период с 21:00 21 октября до 10:00 22 октября местами на территории Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 м», — говорится в сообщении. В ведомстве порекомендовали быть внимательными и осторожными: снижать скорость движения автомобилей на дороге, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

К аккуратному поведению на дороге в сложных погодных условиях призвал также столичный департамент транспорта, отдельно порекомендовав водителям не отвлекаться на телефон во время пути.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности в Москве объявил Гидрометцентр России. «Период предупреждения с 21:00 21 октября до 9:00 22 октября. Ночью и утром 22 октября в отдельных районах Москвы ожидается туман», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в ночь на среду температура воздуха в столице составит плюс 3–5 °C, местами пройдет небольшой дождь. Днем 22 октября потеплеет, будет облачно, местами также пройдут незначительные осадки.

Теги
Москва Погода МЧС Гидрометцентр
