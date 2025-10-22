Росавиация предупредила об изменениях рейсов в аэропорту Калининграда

Расписание рейсов в аэропорту Калининграда (Храброво) может быть скорректировано в связи с влиянием ограничений воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения в Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. «В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — написал в посте представитель Кореняко.

Он подчеркнул, что принятые меры связаны с безопасностью полетов.

Ранним утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об объявленной в регионе опасности атаки БПЛА. Позже он отметил, что в регионе работают системы ПВО, военные сбили три дрона в Лужском районе.