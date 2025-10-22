В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки дронов объявлена в Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Позже глава региона уточнил, что по предварительной информации, силы ПВО сбили несколько дронов в Лужском районе.

Росавиация, в свою очередь, сообщила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно. Ведомство не исключило изменения расписания рейсов в аэропорту Храброво.

Аналогичный режим угрозы атаки дронов действует и в других регионах России, например, в Тамбовской области, Краснодарском крае.

Кроме того, опасность была объявлена в Мордовии, губернатор Артем Здунов сообщил утром о массированной атаке дронов на регион и повреждении предприятия.