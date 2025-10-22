Трамп получил премию «Архитектор мира» за политику «Америка прежде всего»

Президент США Дональд Трамп получил награду «Архитектор мира» за 2025 — 2026 годы от Фонда Ричарда Никсона. Об этом сообщила пресс-служба фонда в своем аккаунте в Х.

В сообщении говорится, что «награда, признающая заслуги президента Трампа в проведении мирной внешней политики, была вручена членами семьи Никсонов на церемонии в Овальном кабинете 21 октября 2025 года».

В фонде подчеркнули, что Трамп удостоен награды за свою внешнюю политику с лозунгом «Америка прежде всего», основанную на личной дипломатии и принципе «мир через силу».

Среди его достижений отмечены Соглашения Аврааама о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств (2020-2021), налаживание экономических контактов Сербии и Косово, урегулирование конфликтов в Персидском заливе, усилия для мира между Таиландом и Камбоджей, Руандой и Демократической республикой Конго, Арменией и Азербайджаном, а также между Индией и Пакистаном. Недавним успехом стало мирное соглашение по Газе, включающее освобождение всех оставшихся в живых израильских заложников, говорится в сообщении.

Премия «Архитектор мира» была учреждена в 1995 году, вскоре после смерти президента Никсона. Среди лауреатов — бывшие президенты Джеральд Форд, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, бывший советник по нацбезопасности Генри Киссинджер и другие.