В Москве госпитализировали мужа актрисы Дружининой, кинооператора Мукасея

В Москве госпитализировали кинооператора, мужа актрисы Светланы Дружининой Анатолия Мукасея. Об этом сообщают «Известия» и «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.

87-летний мужчина плохо себя почувствовал, когда находился дома. Он потерял сознание, родственники вызвали врачей. Прибывшая бригада скорой помощи забрала Мукасея в больницу.

По данным Mash, у кинооператора произошел инсульт. SHOT пишет, что у Мукасея возникли проблемы с сердцем.

Анатолий Мукасей известен как оператор-постановщик фильмов «Чучело», «Гардемарины», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и других. Он является лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом России.

В браке Дружинина и Мукасей состоят с 1958 года.