 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Виктор Сухоруков опроверг сообщения о госпитализации

Актер Виктор Сухоруков опроверг сообщения о госпитализации
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Актер Виктор Сухоруков опроверг информацию о госпитализации. Об этом он сообщил РБК.

«Именно сейчас Сухоруков едет в Сапсане в Санкт-Петербург играть вечером спектакль «Старший сын». И впереди у Вити, то есть у меня, планов громадье», — сказал Сухоруков.

Госпитализацию Барановской связали с давним заболеванием
Общество
Юлия Барановская

Сообщения о подозрении на рак он назвал «онкоересью». «А если коротко ответить на ваши вопросы: спасибо за беспокойство. И жаль, что переживу тех, кто сочиняет всякое», — добавил актер.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание. До того у него полгода были носовые кровотечения, говорилось в посте.

Сухорукову 73 года. Актер известен по таким фильмам и сериалам, как «Брат» (сыграл киллера Виктора Багрова, старшего брата главного героя в исполнении Сергея Бодрова-младшего), «Брат-2», «Про уродов и людей», «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Физрук», «Мир! Дружба! Жвачка!» и другим.

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области в семье работников ткацкой фабрики. Окончил ГИТИС, играл в Ленинградском театре комедии имени Н.П. Акимова, в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр «Балтийский дом»), сотрудничал с Театром драмы и комедии на Литейном. В 2000 году он переехал в Москву, где начал сотрудничать с Театром имени Вахтангова, Театром на Малой Бронной, а также антрепризной компанией Олега Меньшикова «Театральное товарищество 814».

В 2011–2021 годах Сухоруков служил в Театре имени Моссовета. В 2022 году Сухоруков прекратил сотрудничество с Театром имени Вахтангова.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
актер Виктор Сухоруков онкология
Виктор Сухоруков фото
Виктор Сухоруков
актер
10 ноября 1951 года
Материалы по теме
Суд оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах
Политика
Умер актер Денис Семенов
Общество
Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
«Газпром» подал иск к филиалу Linde Бизнес, 13:23
ФСБ рассекретила данные о насилии в немецких лагерях в Константиновке Общество, 13:21
Умер ученый и публицист Сергей Кара-Мурза Общество, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи Общество, 13:13
НХЛ не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола Овечкина Спорт, 13:11
Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП Спорт, 13:02
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Уиткофф заявил, что чувствовал себя преданным после удара Израиля по Дохе Политика, 12:58
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
WSJ узнала, что США изучают возможность отмены пошлин на ряд товаров Политика, 12:41
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 12:35
ХАМАС не стал обещать разоружение из-за «контроля над безопасностью» Газы Политика, 12:34
Виктор Сухоруков опроверг сообщения о госпитализации Общество, 12:31
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30