Виктор Сухоруков опроверг сообщения о госпитализации

Виктор Сухоруков (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Актер Виктор Сухоруков опроверг информацию о госпитализации. Об этом он сообщил РБК.

«Именно сейчас Сухоруков едет в Сапсане в Санкт-Петербург играть вечером спектакль «Старший сын». И впереди у Вити, то есть у меня, планов громадье», — сказал Сухоруков.

Сообщения о подозрении на рак он назвал «онкоересью». «А если коротко ответить на ваши вопросы: спасибо за беспокойство. И жаль, что переживу тех, кто сочиняет всякое», — добавил актер.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание. До того у него полгода были носовые кровотечения, говорилось в посте.

Сухорукову 73 года. Актер известен по таким фильмам и сериалам, как «Брат» (сыграл киллера Виктора Багрова, старшего брата главного героя в исполнении Сергея Бодрова-младшего), «Брат-2», «Про уродов и людей», «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Физрук», «Мир! Дружба! Жвачка!» и другим.

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области в семье работников ткацкой фабрики. Окончил ГИТИС, играл в Ленинградском театре комедии имени Н.П. Акимова, в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр «Балтийский дом»), сотрудничал с Театром драмы и комедии на Литейном. В 2000 году он переехал в Москву, где начал сотрудничать с Театром имени Вахтангова, Театром на Малой Бронной, а также антрепризной компанией Олега Меньшикова «Театральное товарищество 814».

В 2011–2021 годах Сухоруков служил в Театре имени Моссовета. В 2022 году Сухоруков прекратил сотрудничество с Театром имени Вахтангова.