Общество
0

В Нижнем Новгороде задержали главу управления вневедомственной охраны

В Нижнем Новгороде задержали главу управления вневедомственной охраны
Правоохранители задержали начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области, которого подозревают в получении взятки, а также главу одного из отделов ведомства, сообщило СУ СК по региону в телеграм-канале.

Главу управления обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, начальника отдела — по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве). Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на срок до 15 лет, по второй — до 12 лет.

«С августа 2024 по октябрь 2025 года обвиняемые получили от представителя организации по производству охранно-пожарной сигнализации взятку в размере боле 2 млн руб.», — сообщило ведомство.

Взятку обвиняемый получил за инициирование внеплановых проверок частных охранных организаций, выявление нарушений и принуждение к заключению с определенными коммерческими организациями договоров на закупку и монтаж необходимого оборудования.

Мэра второго по величине города Армении задержали за взятки
Политика

В сентябре бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана обвинили во взятке на 55 млн руб. По версии следствия, деньги он получил от руководства строительной организации за покровительство, содействие в заключении муниципальных контрактов и лояльный контроль их исполнения.

Штокман заключен под стражу до 24 ноября, он не смог обжаловать арест.

