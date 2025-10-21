 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Исландии впервые обнаружили комаров

Вид комара&nbsp;Culiseta annulata
Вид комара Culiseta annulata (Фото: Johan J.Ingles-Le Nobel / Flickr)

Три особи комаров обнаружили в Исландии, которая наравне с Антарктидой считалась местом, где до этого не было популяции этих насекомых. Их появление может быть эффектом глобального потепления, которое коснулось страны, сообщают Iceland Review и RUV со ссылкой на Исландский институт естественной истории.

Впервые об обнаружении насекомых 16 октября сообщил местный житель Бьёрн Хьялтасон в группе «Насекомые Исландии» в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Вулканологи предрекли Исландии бесконтрольные извержения
Общество

«В сумерках я заметил странную муху на веревке из-под красного вина», — рассказал Бьёрн, имея в виду ловушку, которую он использует для привлечения насекомых. «Я сразу заподозрил неладное и быстро поймал муху. Это была самка». Позже, по данным Iceland Review, он поймал еще два экземпляра и отправил их в Институт естественной истории, где энтомолог Маттиас Альфредссон подтвердил, что это были комары, а именно вид Culiseta annulata.

«Это первый случай обнаружения комаров в Исландии», — сказал ученый. Альфредссон назвал находку значимой, отметив, что этот морозоустойчивый вид может выживать в исландских условиях, укрываясь зимой в подвалах и амбарах.

По данным The Guardian, ученые уже давно предсказывали, что комары могут обосноваться в Исландии, поскольку на территории страны есть множество болот и прудов, служащих для размножения комаров. Газета написала, что климат в Исландии теплеет, а ледники — тают, что является следствием глобального потепления.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Исландия комар глобальное потепление
