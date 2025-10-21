В Екатеринбурге арестовали стрелявшего в клиента таксиста

Фото: Прокуратура Свердловской области / Telegram

В Екатеринбурге суд арестовал таксиста, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в пассажира после отказа его везти, сообщила прокуратура Свердловской области в телеграм-канале.

Мужчину арестовали на два месяца. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство.

Инцидент произошел 18 октября. «В Орджоникидзевском административном районе г. Екатеринбурга обвиняемый, оказывая услуги в качестве таксиста, выстрелил из пистолета не менее четырех раз в область грудной клетки клиента», — сообщило ведомство.

Своими действиями мужчина нанес пассажиру тяжкий вред здоровью.

Адвокат водителя Руслан Султангулов сообщил e1.ru о конфликте, который начался с отказа везти пьяных пассажиров. Те начали грубо предъявлять претензии, что он слишком рано нажал кнопку прибытия. Водитель решил отказаться от заказа и начал медленно отъезжать, после чего один из пассажиров ударил по кузову.

Когда водитель вышел из автомобиля, пассажиры начали его бить и сбили с ног, после чего он выстрелил — сначала в воздух. Но те не отошли от него и он выстрелил в их сторону, попав в одного человека.

По словам адвоката, в поведении водителя «есть все признаки правомерной самообороны». Если бы он не остановил их выстрелом, то остался бы калекой, это в лучшем случае: его пинали по голове. А был бы на его месте человек послабее — забили бы [насмерть]», — отметил Султангулов.