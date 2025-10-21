ФСИН опровергла данные о «еле ходящем» экс-замминистра обороны Попове

Павел Попов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Состояние здоровья экс-замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого во взятке, оценивается как удовлетворительное, в предыдущий раз генерал получил передачу 7 октября. Об этом сообщила РБК пресс-служба ФСИН, комментируя заявление адвоката генерала о том, что последний «еле ходит» и лишен передач в лефортовском СИЗО.

«Две последние передачи обвиняемый получил 30 сентября и 7 октября», — сообщили в ведомстве в ответ на заявление представителя защиты Попова Дениса Сагача о том, что арестованный генерал лишен передач уже несколько недель. Во ФСИН добавили, что по действующим нормам Попову разрешено хранить личные вещи, предметы и продукты общим весом до 50 кг.

В ответ на заявление Сагача о том, что экс-замминистра обороны с трудом передвигается в стенах СИЗО, в ведомстве отметили, что он получает медицинскую помощь в полном объеме.

«Кроме того, в адрес руководства учреждения обвиняемый с жалобами на условия содержания не обращался», — добавили в пресс-службе ФСИН, отметив, что за распространение ложной информации предусмотрена юридическая ответственность.

Ранее о проблемах со здоровьем Попова Daily Storm рассказал его адвокат. По словам последнего, самочувствие генерала остается плохим. Попов передвигается с большим трудом, используя ходунки. Кроме того, адвокат отметил, что уже третью неделю администрация следственного изолятора отказывается принимать для него продуктовые передачи от родственников, аргументируя это перевесом.

Ранее в октябре СК сообщил о завершении расследования дела генерала Попова. Попова обвиняют по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса — получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов вместе с сообщниками внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке «Патриот» и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.

Также в 2014–2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО «Бамстройпуть» взятку на общую сумму более 45 млн руб. за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, по данным следствия, в 2020–2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн руб.