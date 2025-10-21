 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые предупредили об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона в Египте

Гробница Тутанхамона в Долине царей в Луксоре, Египет
Гробница Тутанхамона в Долине царей в Луксоре, Египет (Фото: EPA / ТАСС)

Гробница Тутанхамона возрастом 3,3 тыс. лет может обрушиться — ученые обнаружили в каменных блоках крупные трещины, которые могут привести к обрушению захоронения. Более того, из-за повышенной влажности фрески отслаиваются и покрываются грибком, который разрушает изображения.

«Гробницы в Долине Царей требуют срочного вмешательства и точных научных исследований для анализа рисков и способов их снижения», — предупредила автор исследования, профессор кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Сайед Хемада в интервью Daily Mail.

Исследование было опубликовано в мае 2025 года в журнале Nature.

Ранее в научных публикациях уже говорилось об угрозе для памятника. По мнению ученых, гробница находится в наиболее опасном состоянии за всю свою историю после катастрофического наводнения 1994 года, когда большинство гробниц в Долине царей были затоплены. Тогда о риске обрушения впервые заговорили масштабно, но нынешняя ситуация признана самой опасной. Именно это наводнение считают отправной точкой нынешнего кризиса, из‑за которого своды гробницы могут обрушиться.

Ранее специалисты уже обращали внимание на опасность из-за влажности и поврежденных фресок, особенно с 2009–2014 годов, когда были предприняты меры по ремонту и консервации.

Однако нынешний критический момент связан с тем, что процессы разрушения ускорились, появились новые глубокие трещины и прогнозы археологов стали намного жестче. Сегодня ученые призывают к срочным мерам по стабилизации микроклимата и укреплению склепа, чтобы предотвратить гибель этого уникального памятника.

«Большие данные» помогли арестовать разграбивших древнюю гробницу в Китае
Общество
Археологи работают в гробнице Увандун, обнаруженной в Хуайнане, Китай, апрель&nbsp;2024 года

Летом в Египте археологи нашли в городе Асуан мумии древнеегипетского чиновника и его семьи. Находки относятся к греческому и римскому периодам.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи отметил, что находки открывают новые перспективы для изучения местного общества в эпоху Птолемеев и Рима, подтверждая статус Асуана как важного культурного центра.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Тутанхамон гробница Египет
Материалы по теме
Археологи в Египте нашли гробницу наследника фараона Усеркафа
Общество
Археологи нашли старинные предметы женского рукоделия в Замоскворечье
Общество
Британские археологи нашли англосаксонский меч возрастом 1500 лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 17:55
Граждан Нидерландов попросили не спрашивать нейросети, за кого голосовать Технологии и медиа, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 18:11
Ростовский губернатор возмутился свалкой у аллеи Героев на кладбище Азова Общество, 18:10
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
На Сахалине оштрафовали директора школы за показ ученикам видео с абортом Общество, 17:58
Как объединить в рабочую команду Провидца, Героя, Зодчего и Ремесленника Образование, 17:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Reuters сообщил, что встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой Политика, 17:52
Румыния обвинила Россию в найме украинцев для диверсии Политика, 17:46
Цискаридзе рассказал, как привить молодому поколению любовь к литературе
РАДИО
 Life, 17:46
Убийца Джона Леннона назвал мотивом преступления «стать кем-то» Общество, 17:41
«Торпедо» вернуло Ари, уволенного два месяца назад Спорт, 17:41
Варламова и Монгайт внесли в список террористов Политика, 17:38
Как получить токены на кошелек без регистрации на криптобирже Крипто, 17:36