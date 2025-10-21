Ученые предупредили об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона в Египте

Гробница Тутанхамона в Долине царей в Луксоре, Египет (Фото: EPA / ТАСС)

Гробница Тутанхамона возрастом 3,3 тыс. лет может обрушиться — ученые обнаружили в каменных блоках крупные трещины, которые могут привести к обрушению захоронения. Более того, из-за повышенной влажности фрески отслаиваются и покрываются грибком, который разрушает изображения.

«Гробницы в Долине Царей требуют срочного вмешательства и точных научных исследований для анализа рисков и способов их снижения», — предупредила автор исследования, профессор кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Сайед Хемада в интервью Daily Mail.

Исследование было опубликовано в мае 2025 года в журнале Nature.

Ранее в научных публикациях уже говорилось об угрозе для памятника. По мнению ученых, гробница находится в наиболее опасном состоянии за всю свою историю после катастрофического наводнения 1994 года, когда большинство гробниц в Долине царей были затоплены. Тогда о риске обрушения впервые заговорили масштабно, но нынешняя ситуация признана самой опасной. Именно это наводнение считают отправной точкой нынешнего кризиса, из‑за которого своды гробницы могут обрушиться.

Ранее специалисты уже обращали внимание на опасность из-за влажности и поврежденных фресок, особенно с 2009–2014 годов, когда были предприняты меры по ремонту и консервации.

Однако нынешний критический момент связан с тем, что процессы разрушения ускорились, появились новые глубокие трещины и прогнозы археологов стали намного жестче. Сегодня ученые призывают к срочным мерам по стабилизации микроклимата и укреплению склепа, чтобы предотвратить гибель этого уникального памятника.

