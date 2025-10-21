Глава НИИ гриппа сообщил о начале сезона ОРВИ

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Россия входит в типичный сезон подъема заболеваемости ОРВИ, связанный с изменениями температуры и с циркуляцией возбудителей, сообщил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов на пресс-конференции, посвященной актуальной эпидемиологической ситуации в России.

«Мы можем говорить о том, что начался подъем или мы вошли в сезон объема заболеваемости ОРВИ. И это происходит ежегодно, традиционно», — сказал он. По словам Лиознова, пока ничего особенного в этом сезоне не происходит.

«Мы выходим к тому моменту, когда начинаем ожидать присутствия вирусов гриппа и нарастания их активности по сравнению с другими респираторными вирусами», — добавила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. По словам Даниленко, за прошлую неделю среди всех обследованных пациентов вирусы гриппа были выявлены менее чем в 1% случаев, выявлялись и вирусы гриппа А, и В, и среди вирусов гриппа А были и Н1, и Н3. В этом году ожидается циркуляция всех возбудителей, при этом специалисты НИИ предполагают, что эпидемия этого года будет смешанной, рассказала Даниленко.

«Традиционно ожидаем начало эпидемии в конце осени — в начале зимы. Где-то конец ноября, начало декабря. Никто гарантированно не скажет, в какую неделю это произойдет. Если эпидемия начнется в конце этого года, то, наверное, пик придется за новогодними праздниками», — сделала прогноз замдиректора НИИ гриппа по научной работе Даниленко.

По данным НИИ гриппа А.А. Смородинцева, лабораторными методами на 41 неделе 2025 года (с 7 по 13 октября) при исследовании материалов от 7853 больных гриппом и ОРВИ в 46 городах зарегистрировано 11 (0,1%) случаев гриппа. Годом ранее, в 2024 году, при исследовании материалов на 41 неделе от 9637 больных гриппом и ОРВИ в 47 городах было зарегистрировано 4 (0,04%) случая гриппа.

Роспотребнадзор 21 октября сообщил, что в настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. По информации ведомства, в стране еженедельно регистрируется порядка 700 тыс. заболевших.