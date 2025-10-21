 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава НИИ гриппа сообщил о начале сезона ОРВИ

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Россия входит в типичный сезон подъема заболеваемости ОРВИ, связанный с изменениями температуры и с циркуляцией возбудителей, сообщил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов на пресс-конференции, посвященной актуальной эпидемиологической ситуации в России.

«Мы можем говорить о том, что начался подъем или мы вошли в сезон объема заболеваемости ОРВИ. И это происходит ежегодно, традиционно», — сказал он. По словам Лиознова, пока ничего особенного в этом сезоне не происходит.

«Мы выходим к тому моменту, когда начинаем ожидать присутствия вирусов гриппа и нарастания их активности по сравнению с другими респираторными вирусами», — добавила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. По словам Даниленко, за прошлую неделю среди всех обследованных пациентов вирусы гриппа были выявлены менее чем в 1% случаев, выявлялись и вирусы гриппа А, и В, и среди вирусов гриппа А были и Н1, и Н3. В этом году ожидается циркуляция всех возбудителей, при этом специалисты НИИ предполагают, что эпидемия этого года будет смешанной, рассказала Даниленко.

«Традиционно ожидаем начало эпидемии в конце осени — в начале зимы. Где-то конец ноября, начало декабря. Никто гарантированно не скажет, в какую неделю это произойдет. Если эпидемия начнется в конце этого года, то, наверное, пик придется за новогодними праздниками», — сделала прогноз замдиректора НИИ гриппа по научной работе Даниленко.

По данным НИИ гриппа А.А. Смородинцева, лабораторными методами на 41 неделе 2025 года (с 7 по 13 октября) при исследовании материалов от 7853 больных гриппом и ОРВИ в 46 городах зарегистрировано 11 (0,1%) случаев гриппа. Годом ранее, в 2024 году, при исследовании материалов на 41 неделе от 9637 больных гриппом и ОРВИ в 47 городах было зарегистрировано 4 (0,04%) случая гриппа.

Роспотребнадзор 21 октября сообщил, что в настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. По информации ведомства, в стране еженедельно регистрируется порядка 700 тыс. заболевших.

Авторы
Теги
Никита Гаркуша
грипп состояние здоровье заболевание эпидемия
Материалы по теме
Росздравнадзор выпустил в оборот более 35 млн доз вакцин против гриппа
Общество
В ЕС предупредили о риске перехода птичьего гриппа к свиньям
Политика
В трех районах Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Болгарская гимнастка получила тяжелую травму на чемпионате мира Спорт, 16:42
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
«МегаФон» внедрил на своей сети комплексы CGNAT отечественной разработки Пресс-релиз, 16:37
Работодатели предложили штрафы за отказ от целевого обучения в колледжах Общество, 16:34
Названы районы Москвы, где аренда жилья после высокого сезона подешевела Недвижимость, 16:29
Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект Политика, 16:27
Лавров назвал проблему в перемирии на Украине прямо сейчас Политика, 16:27
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Стало известно расписание центральных матчей концовки осенней части РПЛ Спорт, 16:25
Новый виток лунной гонки: какие миссии запланированы до 2030 года Технологии и медиа, 16:24
В Раде поддержали выделение денег ВСУ за счет активов России Политика, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 16:16
Как определить реальные цели в карьере и успешно достичь их Образование, 16:15
Стубб назвал срок, за который Европа готова перевооружиться Политика, 16:14