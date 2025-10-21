В китайской Сычуани впервые выявили случай заражения редким штаммом ВИЧ-2

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В китайской провинции Сычуань зарегистрирован первый случай заражения ВИЧ-2 — редким штаммом вируса, который практически не встречается в стране. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на опубликованное в Chinese Journal of AIDS & STD исследование.

Заражение выявлено у 67-летней женщины из уезда, входящего в городской округ Мэйшань. В январе она получила положительный результат теста на ВИЧ, а последующие лабораторные и генетические исследования подтвердили наличие вируса ВИЧ-2, а не более распространенного ВИЧ-1.

Как отмечает агентство, ВИЧ подразделяется на два типа — ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Первый является наиболее распространенным в мире и обладает более высокой патогенностью, тогда как ВИЧ-2 передается менее эффективно и прогрессирует медленнее.

Согласно данным Минздрава, рейтинг российских регионов по случаям заболеваемости ВИЧ возглавила Чукотка, где число инфицированных составило 79,1 на 100 тыс. населения, в Иркутской этот показатель меньше — 75,7, третья по списку — Самарская область с отметкой 73,7.

В декабре 2024 года директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что порядка 30 тыс. молодых человек трудоспособного возраста в России ежегодно умирают из-за ВИЧ. Эксперт тогда добавил, что на лечение инфицированных тратят около 70 млрд руб.

Незадолго до этого Покровский заявил о снижении уровня обследований представителей наиболее уязвимых перед ВИЧ групп населения. По данным ВОЗ, к концу 2024 года в мире проживали 40,8 млн человек с ВИЧ.