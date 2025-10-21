 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В китайской Сычуани впервые выявили случай заражения редким штаммом ВИЧ-2

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В китайской провинции Сычуань зарегистрирован первый случай заражения ВИЧ-2 — редким штаммом вируса, который практически не встречается в стране. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на опубликованное в Chinese Journal of AIDS & STD исследование.

Заражение выявлено у 67-летней женщины из уезда, входящего в городской округ Мэйшань. В январе она получила положительный результат теста на ВИЧ, а последующие лабораторные и генетические исследования подтвердили наличие вируса ВИЧ-2, а не более распространенного ВИЧ-1.

Как отмечает агентство, ВИЧ подразделяется на два типа — ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Первый является наиболее распространенным в мире и обладает более высокой патогенностью, тогда как ВИЧ-2 передается менее эффективно и прогрессирует медленнее.

В Госдуме предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь
Общество
Фото:Эдуард Корниенко / URA.RU / ТАСС

Согласно данным Минздрава, рейтинг российских регионов по случаям заболеваемости ВИЧ возглавила Чукотка, где число инфицированных составило 79,1 на 100 тыс. населения, в Иркутской этот показатель меньше — 75,7, третья по списку — Самарская область с отметкой 73,7.

В декабре 2024 года директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что порядка 30 тыс. молодых человек трудоспособного возраста в России ежегодно умирают из-за ВИЧ. Эксперт тогда добавил, что на лечение инфицированных тратят около 70 млрд руб.

Незадолго до этого Покровский заявил о снижении уровня обследований представителей наиболее уязвимых перед ВИЧ групп населения. По данным ВОЗ, к концу 2024 года в мире проживали 40,8 млн человек с ВИЧ.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
ВИЧ-инфицированные ВИЧ Китай
Материалы по теме
В Госдуме предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь
Общество
ВЦИОМ назвал число родителей — противников прививок
Общество
Назван регион — лидер по заболеваемости ВИЧ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
МИД оценил влияние договора России и Венесуэлы на саммит в Будапеште Политика, 15:12
Госдума поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках Общество, 15:11
В капитале банка «Таврический» обнаружили дефицит более 135 млрд руб. Финансы, 15:10
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс Политика, 15:03
Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра Общество, 15:02
Госдума приняла поправку о новом сроке явки по электронной повестке Общество, 15:00
В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент Общество, 14:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Бывшего главу крымского парламента Леонида Грача похоронили в Симферополе Политика, 14:53
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержать Образование, 14:51
Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве Общество, 14:51
FT узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште Политика, 14:48
Почему ИП в IT растут быстрее: данные, регионы-лидеры, тренды 2025 Радио РБК, 14:44