По всей России предложили ввести электронные платежи за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В России планируют перевести оплату коммунальных услуг в цифровой формат через системы ГИС ЖКХ и «Госуслуги». С законопроектом Минстроя с поправками в Жилищный кодекс России ознакомились «Известия».

В пояснительной записке к проекту указано, что он разработан во исполнение указаний президента России Владимира Путина, поручений вице-премьера Марата Хуснуллина, а также для реализации плана по созданию единой цифровой платформы о ЖКХ на базе государственной информационной системы.

Из документа следует, что платежные документы на оплату коммунальных услуг будут размещаться и в ГИС ЖКХ, и на «Госуслугах». В пояснительной записке указано, что предоставление платежек на портале будет считаться надлежащей доставкой и сравнимо с его доставкой на бумаге.

В Минстрое сообщили «Известиям», что сейчас проект находится на этапе общественных обсуждений. Его полностью сформируют после того, как законопроект пройдет регламентные процедуры. Новые нормы нужны для формирования единого способа доставки платежного документа.

«Ожидается, что централизованный способ информирования будет способствовать увеличению безопасности получения гражданами платежных документов», — пояснили в Минстрое, подчеркнув, что предусмотренная Жилищным кодексом вариативность по оплате коммунальных услуг будет сохранена для удобства граждан.

Также с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, главная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя.

По словам Аксененко, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, а из-за того, что услуги ЖКХ надо оплатить до 10-го, у многих образуется задолженность, на которую начисляются пени.