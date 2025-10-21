Путин назначил нового посла в Сьерра-Леоне
Новым послом России в Сьерра-Леоне стал Андрей Столяров, следует из указа президента России Владимира Путина.
«Назначить Столярова Андрея Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сьерра-Леоне», — говорится в документе.
Ранее, по данным на сайте российского МИДа, Столяров занимал должность заместителя директора департамента Африки, он был чрезвычайным и полномочным посланником 2-го класса.
До этого послом России в Сьерра-Леоне был Алексей Попов, его Путин освободил должности другим указом. Этот пост Попов занял в 2023 году, став тогда же полномочным послом России в Гвинейской Республике.
В январе 2023 года официальный представитель российского МИДа Мария Захарова анонсировала открытие «в ближайшее время» посольств России в Нигере, Южном Судане и Сьерра-Леоне.
По ее словам, в ближайшее время откроются посольства России в Нигере, Сьерра-Леоне. В последней стране представительские функции России по совместительству исполняет посольство в Гвинее. С ней Сьерра-Леоне граничит на северо-западе, севере и северо-востоке.
