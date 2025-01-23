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Политика ,  
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Захарова назвала три страны, где откроются российские посольства

Захарова: российские посольства откроются в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Россия в ближайшее время откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Соответствующие распоряжения правительства Российской Федерации были выпущены в конце декабря 2024 года. И в ближайшее время планируется официальное открытие упомянутых дипломатических миссий», — рассказала она.

Две страны из указанных находятся в Западной Африке — это Нигер и Сьерра-Леоне.

Южный Судан расположен в Восточной Африке, это самое молодое международно признанное государство, появившееся в 2011 году в результате разделения Судана, после долгой гражданской войны.

Россия работает над возобновлением деятельности посольства в столице Нигера Ниамей, оно откроется в ближайшем будущем, говорил в ноябре 2024 года глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с коллегой из Нигера Бакари Яу Сангаре. В 1992 году российское посольство в Нигере закрылось, через несколько лет прекратило работу представительство страны в Москве. Решения были приняты по финансовым соображениям.

В Сьерра-Леоне представительские функции России по совместительству исполняет посольство в Гвинее.

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Нигер Южный Судан Сьерра-Леоне Африка посольства
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