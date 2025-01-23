Захарова назвала три страны, где откроются российские посольства
Россия в ближайшее время откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Соответствующие распоряжения правительства Российской Федерации были выпущены в конце декабря 2024 года. И в ближайшее время планируется официальное открытие упомянутых дипломатических миссий», — рассказала она.
Две страны из указанных находятся в Западной Африке — это Нигер и Сьерра-Леоне.
Южный Судан расположен в Восточной Африке, это самое молодое международно признанное государство, появившееся в 2011 году в результате разделения Судана, после долгой гражданской войны.
Россия работает над возобновлением деятельности посольства в столице Нигера Ниамей, оно откроется в ближайшем будущем, говорил в ноябре 2024 года глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с коллегой из Нигера Бакари Яу Сангаре. В 1992 году российское посольство в Нигере закрылось, через несколько лет прекратило работу представительство страны в Москве. Решения были приняты по финансовым соображениям.
В Сьерра-Леоне представительские функции России по совместительству исполняет посольство в Гвинее.
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