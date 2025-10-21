 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Югре мужчина случайно застрелил сборщика кедровых шишек

Фото: СУ СКР по Югре
Фото: СУ СКР по Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе 33-летний мужчина случайно застрелил 35-летнего сборщика кедровых шишек. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 14 октября в лесном массиве Октябрьского района — около 17 часов, в сумерках, собака стрелка начала лаять на «неустановленный объект». Мужчина выстрелил в сторону леса, решив, что там медведь. В итоге он попал в человека. Житель Свердловской области получил огнестрельное ранение в грудь и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следствие проводит проверку, сообщили в СК.

Подобные трагедии случаются ежегодно. 11 октября 2024 года в Башкортостане мужчина, охотившийся на лося, случайно убил своего отца, попав ему в голову. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 109 УК.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
стрельба Югра выстрел ранение
