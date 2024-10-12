В Башкирии мужчина случайно застрелил своего отца на охоте

Фото: СК России по Республике Башкортостан Фото: СК России по Республике Башкортостан

В Мишкинском районе Башкортостана, возле деревни Большие Шады, на охоте мужчина случайно застрелил своего отца, сообщает региональное управление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла 11 октября. «Шестеро мужчин охотились на лося в лесном массиве вблизи около деревни Большие Шады по разрешению и лицензии. Один из охотников, целясь в лося, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, произвел выстрел из ружья, попав в голову своему отцу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте», — сообщает СК.

Как утверждает Baza, погибший — брат генерала Минобороны в отставке Ивана Горохова, Виталий. Ему было 75 лет.

В мае в Рязани арестовали заместителя начальника регионального управления уголовного розыска МВД полковника Виталия Цыплакова, которого обвинили в участии в незаконной охоте и убийстве одного из егерей. Он участвовал в нелегальной охоте на лося, проходившей 24 февраля рядом с рязанским селом Собчаково. Всего в охоте приняли участие восемь человек, они утром отправились в лес на снегоходах, а затем вернулись с добычей. Однако бесследно пропал местный житель Сергей Пентелин, который был егерем и отвечал за загон животного.