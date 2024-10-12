 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Башкирии мужчина случайно застрелил своего отца на охоте

Фото: СК России по Республике Башкортостан
Фото: СК России по Республике Башкортостан
Фото: СК России по Республике Башкортостан
Фото: СК России по Республике Башкортостан
Фото: СК России по Республике Башкортостан
Фото: СК России по Республике Башкортостан

В Мишкинском районе Башкортостана, возле деревни Большие Шады, на охоте мужчина случайно застрелил своего отца, сообщает региональное управление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла 11 октября. «Шестеро мужчин охотились на лося в лесном массиве вблизи около деревни Большие Шады по разрешению и лицензии. Один из охотников, целясь в лося, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, произвел выстрел из ружья, попав в голову своему отцу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте», — сообщает СК.

Как утверждает Baza, погибший — брат генерала Минобороны в отставке Ивана Горохова, Виталий. Ему было 75 лет.

В мае в Рязани арестовали заместителя начальника регионального управления уголовного розыска МВД полковника Виталия Цыплакова, которого обвинили в участии в незаконной охоте и убийстве одного из егерей. Он участвовал в нелегальной охоте на лося, проходившей 24 февраля рядом с рязанским селом Собчаково. Всего в охоте приняли участие восемь человек, они утром отправились в лес на снегоходах, а затем вернулись с добычей. Однако бесследно пропал местный житель Сергей Пентелин, который был егерем и отвечал за загон животного.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
охота Башкирия убийство полицейских
Материалы по теме
В Москве полицейский по неосторожности ранил коллегу из автомата
Общество
В Рязани арестовали полковника полиции по делу об убийстве на охоте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Гинцбург рассказал об успехах в разработке вакцины от ракаОбщество, 13:06
В Минобороны заявили об ударе по объектам энергоинфраструктуры УкраиныПолитика, 12:52
NYT рассказала о применении ВСУ «дронов-драконов» в боях под ПокровскомПолитика, 12:38
Нацбанк Украины назвал срок появления «дерусифицированных» копеекФинансы, 12:31
Сто лет — $100 млрд: что нужно знать о конгломерате Hinduja GroupОтрасли, 12:29
«Согласие» — о том, почему в страховании человек важнее ботаОтрасли, 12:22
В Феодосии большинство эвакуированных из-за пожара вернулись домойОбщество, 12:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Воронежский губернатор сообщил о гибели депутата и бизнесмена ГапоненкоОбщество, 12:00
«Мы напивались водкой и орали «Эй, ухнем». Что Джонсон рассказал о РоссииПолитика, 12:00
Премьер Японии напомнил о бомбардировках США ХиросимыПолитика, 11:53
В Башкирии мужчина случайно застрелил своего отца на охотеОбщество, 11:44
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»Общество, 11:43
Ограбление поезда в Чикаго попало на видеоОбщество, 11:34
Выход за рамки: как малый бизнес преодолевает барьеры при масштабированииНациональные проекты, 11:19