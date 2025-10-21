 Перейти к основному контенту
Политика
Власти рассказали о последствиях удара дронов в Ростовской области

Слюсарь: при ударе БПЛА повреждены 4 многоквартирных и 3 частных дома

В Ростовской области в результате ночного удара БПЛА повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медицинского центра, пять торговых павильонов, 25 легковых автомобилей, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, в хуторе Недвиговка возле областного центра — Ростова-на-Дону — повреждения получила трансформаторная районная подстанция, из-за чего без света остались около 3 тыс. жителей.

В поселке Вороново Целинского района на юго-востоке области упавшие обломки БПЛА деформировали газораспределительную трубу. От газоснабжения отключены 42 частных дома, отметил Слюсарь.

Он добавил, что с утра муниципальные комиссии приступили к «фиксации нанесенного ущерба имуществу жителей». После обследования мест падения дронов саперами технические специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам на объектах инфраструктуры.

«Делаем все возможное, чтобы помочь людям как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», — резюмировал губернатор.

Политика

Ранее ночью он сообщил, что в городе-спутнике Ростова-на-Дону Батайске была частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах в районе Западного шоссе. Из здания эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. Утром им разрешили вернуться в квартиры.

В самом Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель.

«Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему», — написал ночью Слюсарь.

По данным Минобороны, в ночь на вторник, 21 октября, силы ПВО уничтожили в Ростовской области 34 БПЛА.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Ростовская область БПЛА Юрий Слюсарь Минобороны
