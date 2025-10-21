Жителю Тюменской области дали 15 лет за передачу данных о воинской части

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Тюменский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене за помощь Министерству обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что с января по февраль 2024 года 43-летний мужчина собрал сведения о местной воинской части и передал их представителю министерства обороны Украины. «За что получил денежное вознаграждение в биткоинах, равное примерно 100 долларам США», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.

На местного жителя возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России — государственная измена. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Также ему назначили один год ограничения свободы и обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

В октябре стало известно, что за госизмену осудили россиян Анатолия Капралова и Геннадия Блинова. По указанию украинской разведки мужчины купили партию сим-карт, активировали и отправили на Украину. Затем эти сим-карты использовали украинские военные при атаках БПЛА на авиабазу Сольцы-2 в Новгородской области и военный аэродром Шайковка в Калужской области в конце августа 2023 года.