Число закрытых аэропортов увеличилось до восьми

Аэропорты Грозного и Владикавказа приостановили полеты
В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры также действуют в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Тамбове и Волгограде. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Политика

Ранее прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Саратова, с 00:10 ограничения сняли.

Читайте РБК в Telegram.

Александра Озерова
Грозный Владикавказ аэропорты Росавиация
