Число закрытых аэропортов увеличилось до восьми
Аэропорты Грозного и Владикавказа приостановили полеты
В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничительные меры также действуют в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Тамбове и Волгограде. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.
Ранее прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Саратова, с 00:10 ограничения сняли.
