В Астраханской области загорелся склад на 12 тыс. «квадратов»

Сотрудники МЧС тушат загоревшийся склад в Астраханской области. Площадь пожара составляет 12 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ведомства

Предварительно, внутри хранятся пластиковые трубы. В МЧС отметили, что распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

К тушению привлекли около 80 специалистов и 28 единиц техники. К месту также направлен пожарный поезд.

Ранее в октябре в подмосковной Электростали загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. «Частично обрушилась кровля. В тушении применяется высотная техника», — отметили тогда в ведомстве.