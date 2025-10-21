 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Астраханской области загорелся склад на 12 тыс. «квадратов»

Сотрудники МЧС тушат загоревшийся склад в Астраханской области. Площадь пожара составляет 12 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ведомства

Предварительно, внутри хранятся пластиковые трубы. В МЧС отметили, что распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

К тушению привлекли около 80 специалистов и 28 единиц техники. К месту также направлен пожарный поезд.

Ранее в октябре в подмосковной Электростали загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. «Частично обрушилась кровля. В тушении применяется высотная техника», — отметили тогда в ведомстве.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Астраханская область МЧС пожар
Материалы по теме
В Дагомысе загорелись три частных дома и машина
Общество
В Оренбургской области завод загорелся после удара дронов ВСУ
Политика
В барнаульской частной школе загорелся спортзал
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
В Санкт-Петербурге из-за провала асфальта эвакуировали жилой дом Общество, 07:28
Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве Общество, 07:25
Глава «Яндекс Такси» оценил последствия закона о локализации машин Бизнес, 07:01
«Яндекс Такси» — РБК: «Машины — не гречка, они не могут лежать и ждать»Подписка на РБК, 07:00
Импорт подержанных иномарок в Россию обновил двухлетний максимум Бизнес, 07:00
«Фабрики выгорания». Почему компании заставляют россиян работать на износПодписка на РБК, 07:00
SCMP узнала о росте импорта российской нефти в Китай вопреки давлению США Экономика, 06:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
При налете беспилотников на Брянскую область пострадал подросток Политика, 06:31
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 06:13
В Астраханской области загорелся склад на 12 тыс. «квадратов» Общество, 06:04
Бессент заявил, что США ожидают усиления давления G7 на Россию Политика, 05:54
В США заявили о попытках удержать Нетаньяху от выхода из сделки по Газе Политика, 05:33
США предостерегли Китай от санкций против инвесторов в их промышленность Политика, 05:20
Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией Политика, 05:07