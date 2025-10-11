 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Склад в Электростали загорелся на 1500 «квадратах»

МЧС локализовало пожар на складе в Электростали на площади 1,5 тыс. кв. м

Склад в Электростали загорелся на 1500 «квадратах»
Video

В подмосковной Электростали пожарные тушат загоревшийся склад, сообщает МЧС России. Горит промышленное здание на улице Рабочая, 8А.

На месте работают 55 сотрудников ведомства и 17 единиц техники. Они потушили открытое горение и локализовали возгорание на 1500 кв. м.

«Частично обрушилась кровля. В тушении применяется высотная техника», — добавили в ведомстве.

На опубликованных МЧС кадрах виден черный дым на месте возгорания. Пожарные продолжают тушить пожар.

В Электростали загорелась кровля Центральной медсанчасти
Общество

В июле в Электростали загорелась кровля Центральной медико-санитарной части № 21. Пожар локализовали на площади 10 кв. м и ликвидировали открытое горение. Пострадавших, по данным МЧС, нет.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Электросталь Подмосковье пожары МЧС
Материалы по теме
Пожар в жилой пятиэтажке в Красноярском крае полностью потушили
Общество
На Яузской улице в Москве произошел пожар
Общество
Крупный пожар начался на складе в Новосибирске, вызван пожарный поезд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Турция экстрадировала из ОАЭ наркобарона Дона Вито Общество, 12:31
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Times узнала, что Запад обсудит использование активов России для Украины Политика, 12:25
Теннисиста из Венесуэлы дисквалифицировали на четыре года за наркотики Спорт, 12:17
Как установить контакт с любым собеседником. Используем сигналы телаПодписка на РБК, 12:15
Двое мужчин погибли, провалившись на снегоходе под лед в Якутии Общество, 12:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минобороны заявило о пяти сбитых дронах в Башкирии Политика, 12:08
Склад в Электростали загорелся на 1500 «квадратах» Общество, 12:06
Облигации Амурской области: чем они интересны инвестору #всенабиржу!, 11:58
Zeit узнала о жизни Асада в Москва-Сити и часах за онлайн-играми Политика, 11:56
Скрасьте осенние вечера лучшими российскими винами Вино, 11:52
Как ощущение дефицита подталкивает нас к наихудшим решениямПодписка на РБК, 11:51
Перейра сломал стопу в чемпионским бою UFC с Анкалаевым Спорт, 11:44