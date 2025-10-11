Склад в Электростали загорелся на 1500 «квадратах»

МЧС локализовало пожар на складе в Электростали на площади 1,5 тыс. кв. м

В подмосковной Электростали пожарные тушат загоревшийся склад, сообщает МЧС России. Горит промышленное здание на улице Рабочая, 8А.

На месте работают 55 сотрудников ведомства и 17 единиц техники. Они потушили открытое горение и локализовали возгорание на 1500 кв. м.

«Частично обрушилась кровля. В тушении применяется высотная техника», — добавили в ведомстве.

На опубликованных МЧС кадрах виден черный дым на месте возгорания. Пожарные продолжают тушить пожар.

В июле в Электростали загорелась кровля Центральной медико-санитарной части № 21. Пожар локализовали на площади 10 кв. м и ликвидировали открытое горение. Пострадавших, по данным МЧС, нет.