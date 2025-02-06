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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил о желании построить в Белом доме бальный зал за $100 млн

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп выразил желание построить в Белом доме бальный зал, как в своей резиденции в Мар-а-Лаго, стоимостью $100 млн. Об этом он заявил после подписания указа о запрете трансгендерам (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) участвовать в женских спортивных состязаниях.

«Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома», — сказал он.

По словам Трампа, он предлагал построить такой зал во время президентства демократа Джо Байдена, но никогда не получал ответ на свое предложение.

Республиканец добавил, что бальный зал станет «прекрасным дополнением» к Белому дому и «ничего не будет стоить».

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Помимо бального зала в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп построил такое помещение в одном из своих отелей в Вашингтоне на более чем 1 тыс. мест. В 2016 году, во время свое первой президентской кампании, Трамп пригласил в этот зал журналистов и агитировал за постройку аналогичного помещения в Белом доме.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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