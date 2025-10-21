Аэропорт Геленджика вслед за Краснодаром приостановил полеты
В аэропорту Геленджика приостановили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничительные меры ввели в дополнение к действующему правилу, по которому аэропорт принимает и отправляет регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00 мск, отметил Кореняко.
Помимо этого, прием и выпуск самолетов приостановлен в аэропортах Краснодара, Волгограда и Тамбова. В аэропорту Саратова ограничения сняты.
Читайте РБК в Telegram.