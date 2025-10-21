 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Геленджика вслед за Краснодаром приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Геленджика приостановили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры ввели в дополнение к действующему правилу, по которому аэропорт принимает и отправляет регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00 мск, отметил Кореняко.

В аэропорту Краснодара приостановили полеты
Политика

Помимо этого, прием и выпуск самолетов приостановлен в аэропортах Краснодара, Волгограда и Тамбова. В аэропорту Саратова ограничения сняты.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Геленджик аэропорты Росавиация
