Аэропорт Геленджика вслед за Краснодаром приостановил полеты

В аэропорту Геленджика приостановили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры ввели в дополнение к действующему правилу, по которому аэропорт принимает и отправляет регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00 мск, отметил Кореняко.

Помимо этого, прием и выпуск самолетов приостановлен в аэропортах Краснодара, Волгограда и Тамбова. В аэропорту Саратова ограничения сняты.