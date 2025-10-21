 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В аэропорту Краснодара приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Краснодара приостановлены прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

Помимо этого, с 22:21 20 октября ограничительные меры ввели в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова. После полуночи в аэропорту Саратова их отменили

В трех аэропортах ввели ограничения на вылеты и прием самолетов
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Минобороны сообщило, что с 20:00 до 23:00 силы ПВО сбили 14 беспилотников над Ростовской, Воронежской и Саратовской областями.

