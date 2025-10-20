После взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Румынии компания начала расследование

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

После взрыва на принадлежащем российскому ЛУКОЙЛу нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в румынском городе Плоешть руководство предприятия начало расследование инцидента, сообщили РБК в пресс-службе завода «Петротел-ЛУКОЙЛ».

«Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет», — уточнили в пресс-службе.

Когда случился взрыв, завод был закрыт на капитальный ремонт.

20 октября, на НПЗ в Плоешти произошел взрыв, пострадал один человек.

По данным полиции, взрыв произошел в смотровом колодце трубопровода из-за скопления газов после утечки. Сотрудник подрядной компании Felbermayer SRL, работавший поблизости, получил травмы головы и ноги. Мужчину госпитализировали.

По подозрению в несоблюдении техники безопасности, а также в причинении телесных повреждений по неосторожности заведено уголовное дело.

Предприятием PETROTEL-LUKOIL S.A., на котором производятся бензин, дизельное топливо и другая продукция, российская компания владеет с 1998 года.