 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

После взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Румынии компания начала расследование

ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 372 +0,94% Купить
Фото: Bogdan Cristel / Reuters
Фото: Bogdan Cristel / Reuters

После взрыва на принадлежащем российскому ЛУКОЙЛу нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в румынском городе Плоешть руководство предприятия начало расследование инцидента, сообщили РБК в пресс-службе завода «Петротел-ЛУКОЙЛ».

«Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет», — уточнили в пресс-службе.

Когда случился взрыв, завод был закрыт на капитальный ремонт.

Мощный пожар после взрыва на НПЗ Chevron в США. Видео
Общество

20 октября, на НПЗ в Плоешти произошел взрыв, пострадал один человек.

По данным полиции, взрыв произошел в смотровом колодце трубопровода из-за скопления газов после утечки. Сотрудник подрядной компании Felbermayer SRL, работавший поблизости, получил травмы головы и ноги. Мужчину госпитализировали.

По подозрению в несоблюдении техники безопасности, а также в причинении телесных повреждений по неосторожности заведено уголовное дело.

Предприятием PETROTEL-LUKOIL S.A., на котором производятся бензин, дизельное топливо и другая продукция, российская компания владеет с 1998 года.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина, Елена Степанова Елена Степанова
нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ Петротел взрыв
Материалы по теме
Утечку аммиака обнаружили на НПЗ в Румынии
Общество
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования
Общество
В Калифорнии локализовали пожар, возникший после взрыва на крупном НПЗ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
В Подмосковье задержали ранившего сотрудника Росгвардии ножом мужчину Общество, 22:13
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 22:11
Будущее пенсионных накоплений: как сделать ПДС понятным и выгодным Радио РБК, 22:05
ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо» Спорт, 22:05
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
Глава Дагестана попросил Думу сделать регион пилотным по запрету вейпов Общество, 22:03
Гладков предупредил о перебоях с электричеством в Белгородском районе Общество, 21:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — военные Политика, 21:34
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
После взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Румынии компания начала расследование Общество, 21:31
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ Спорт, 21:27
Американский гроссмейстер умер в 29 лет Спорт, 21:14