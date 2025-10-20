 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Макрон объяснил встречу с ожидающим тюремного заключения Саркози

Макрон подтвердил встречу с Саркози, сказав, что это «нормально» и «по-человечески». Экс-президента приговорили к пяти годам по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Отбывать наказание он начнет 21 октября
Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел закрытую встречу с бывшим главой государства Николя Саркози за несколько дней до того, как он должен начать отбывать свой тюремный срок после приговора по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании, пишут AFP и Le Figaro. По данным последней, беседа состоялась 17 октября в Елисейском дворце и продлилась больше часа.

Макрон позже подтвердил, что действительно лично поговорил с Саркози. Он сказал, что это «нормально» и «по-человечески» в такой ситуации встретиться со своим предшественником на посту президента. В то же время он подчеркнул, что судебная система должна быть независимой и ранее осудил угрозы в адрес судей, которые вели процесс над Саркози, передает BFMTV.

BFMTV узнал, где экс-президент Франции Саркози будет отбывать наказание
Политика
Николя Саркози

Суд Парижа в сентябре приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в преступном в сговоре в рамках финансирования властями Ливии его избирательной компании в 2007 году (он тогда баллотировался на первый срок и победил). Саркози называл все обвинения в его адрес ложью. После приговора он также повторил, что невиновен.

Саркози 70 лет. Отбывать наказание он начнет 21 октября в одиночной камере парижской тюрьмы «Санте», передавало BFMTV.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Ксения Потрошилина
Эмманюэль Макрон Николя Саркози тюрьма тюремный срок
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
