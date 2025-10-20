Макрон объяснил встречу с ожидающим тюремного заключения Саркози

Макрон подтвердил встречу с Саркози, сказав, что это «нормально» и «по-человечески». Экс-президента приговорили к пяти годам по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Отбывать наказание он начнет 21 октября

Николя Саркози (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел закрытую встречу с бывшим главой государства Николя Саркози за несколько дней до того, как он должен начать отбывать свой тюремный срок после приговора по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании, пишут AFP и Le Figaro. По данным последней, беседа состоялась 17 октября в Елисейском дворце и продлилась больше часа.

Макрон позже подтвердил, что действительно лично поговорил с Саркози. Он сказал, что это «нормально» и «по-человечески» в такой ситуации встретиться со своим предшественником на посту президента. В то же время он подчеркнул, что судебная система должна быть независимой и ранее осудил угрозы в адрес судей, которые вели процесс над Саркози, передает BFMTV.

Суд Парижа в сентябре приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в преступном в сговоре в рамках финансирования властями Ливии его избирательной компании в 2007 году (он тогда баллотировался на первый срок и победил). Саркози называл все обвинения в его адрес ложью. После приговора он также повторил, что невиновен.

Саркози 70 лет. Отбывать наказание он начнет 21 октября в одиночной камере парижской тюрьмы «Санте», передавало BFMTV.