BFMTV узнал, где экс-президент Франции Саркози будет отбывать наказание
Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года, будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте.
По данным телеканала BFMTV, с 21 октября 70‑летнего политика разместят в изоляторе, а не в отделении для уязвимых заключенных, куда обычно отправляют пожилых или известных лиц.
Тюрьма Санте — единственное исправительное учреждение, оставшееся в черте Парижа. Саркози уже заявил, что будет принимать приговор с достоинством и намерен обжаловать его в апелляционном порядке.
Материал дополняется
