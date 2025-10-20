 Перейти к основному контенту
МИД заявил об отсутствии альтернативы продолжению диалога России и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Москве предстоит объяснить партнерам в Вашингтоне, что нет другого варианта, кроме как продолжать начатое президентами России и США во время двусторонней встречи на Аляске в августе 2025 года, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, саммит в Анкоридже задал переговорному процессу определенное направление.

«Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в рамках которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что «во всех дальнейших усилиях» следует опираться на «то, что сложилось и было сформулировано там президентами».

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились впервые за второй срок республиканца. Общение двух лидеров продолжалось около трех часов. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров оба выступили с заявлениями перед прессой и позитивно оценили прошедшую встречу. Однако достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось.

Рябков также добавил, что в ходе предстоящих контактов главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будет обязательно обсуждаться двусторонняя повестка отношений Москвы и Вашингтона.

Ушаков назвал неверными заявления об «исчерпанном импульсе» Анкориджа
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

В МИДе рассчитывают сначала на телефонный разговор Лаврова и Рубио, который «в более продвинутой стадии согласования», чем личная встреча, уточнил замминистра.

С контактов Лаврова и Рубио, как ожидается, начнется подготовка к новому саммиту Путина и Трампа в Будапеште, о котором лидеры двух стран договорились во время своего телефонного разговора 16 октября.

