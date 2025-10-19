 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вологодский губернатор допустил провокацию в отношении своего зама

Филимонов: вице-губернатор Иноземцев мог стать жертвой провокации
Георгий Филимонов
Георгий Филимонов (Фото: пресс-служба губернатора Вологодской области)

Вице-губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева, который попал на видео с дракой в петербургском отеле, могли спровоцировать, заявил глава региона Георгий Филимонов.

«По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению», — написал в своем телеграм-канале Филимонов.

По версии губернатора, уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на ужин на первый этаж отеля. Увидев нападение на одного из присутствовавших, чиновник «не смог оставить посетителя ресторана в беде», написал губернатор Вологодской области.

Вологодский губернатор пообещал разобраться с данными о драке своего зама
Политика
Иван&nbsp;Иноземцев

Ранее издание «Фонтанка» и телеканал «78» сообщили, что Иноземцев был задержан после драки в отеле Санкт-Петербурга. Он подрался с другим постояльцем после ссоры, сообщали издания.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в баре отеля на Биржевой линии, 4.

Сотрудники правоохранительных органов увезли в отдел Иноземцева, его спутника и человека, с которым они подрались. По информации «Фонтанки», оппонент Иноземцева — гендиректор компании, занимающейся торговлей электронным оборудованием. В отношении всех троих составили протоколы по статье о мелком хулиганстве, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Иноземцев получил травмы, его доставили в Покровскую больницу на Васильевском острове.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Георгий Филимонов Вологодская область драка
Георгий Филимонов фото
Георгий Филимонов
политик, губернатор Вологодской области
23 февраля 1980 года
Материалы по теме
Филимонов объяснил уход двух вице-губернаторов словами про «туристов»
Политика
Вологодский губернатор пообещал разобраться с данными о драке своего зама
Политика
Вологодский губернатор анонсировал ужесточение правил продажи алкоголя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В аэропорту Тамбова приостановили полеты Политика, 20:04
Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области Политика, 20:01
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Вологодский губернатор допустил провокацию в отношении своего зама Политика, 19:38
В МВД Франции допустили, что Лувр ограбили иностранцы Общество, 19:25
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Axios узнал, что «никто не хочет» возвращаться к войне в секторе Газа Политика, 19:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Часть города в Пермском крае обесточена из-за пожара на подстанции Общество, 19:07
«Балтика» разгромила в гостях «Рубин» Спорт, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Зеленский выступил за заморозку линии фронта для переговоров Политика, 18:50
Вратарь «Алании» не стал отражать спорный пенальти в матче Второй лиги Спорт, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38