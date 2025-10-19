Вологодский губернатор допустил провокацию в отношении своего зама

Георгий Филимонов (Фото: пресс-служба губернатора Вологодской области)

Вице-губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева, который попал на видео с дракой в петербургском отеле, могли спровоцировать, заявил глава региона Георгий Филимонов.

«По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению», — написал в своем телеграм-канале Филимонов.

По версии губернатора, уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на ужин на первый этаж отеля. Увидев нападение на одного из присутствовавших, чиновник «не смог оставить посетителя ресторана в беде», написал губернатор Вологодской области.

Ранее издание «Фонтанка» и телеканал «78» сообщили, что Иноземцев был задержан после драки в отеле Санкт-Петербурга. Он подрался с другим постояльцем после ссоры, сообщали издания.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в баре отеля на Биржевой линии, 4.

Сотрудники правоохранительных органов увезли в отдел Иноземцева, его спутника и человека, с которым они подрались. По информации «Фонтанки», оппонент Иноземцева — гендиректор компании, занимающейся торговлей электронным оборудованием. В отношении всех троих составили протоколы по статье о мелком хулиганстве, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Иноземцев получил травмы, его доставили в Покровскую больницу на Васильевском острове.