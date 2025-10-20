В школах Москвы провели первые занятия на тему градостроительства

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В понедельник, 20 октября, сотрудники департамента градостроительной политики Москвы провели в столичных школах № 1540 и № 1950 первые занятия о базовых принципах градостроительства в интерактивном формате. Об этом сообщил глава департамента, министр правительства Москвы Владислав Овчинский.

Занятия провели для учащихся третьих и четвертых классов в рамках проекта «Разговоры о важном», на них разбирали основы современного градостроительства и правила планирования городского пространства. По словам Овчинского, новая тема включена в проект для объяснения школьникам, как устроен и живет современный город, и для знакомства с азами практического конструирования городских пространств.

Так, на занятии школьники совместно конструировали проекты комфортной городской среды, используя магнитные элементы, обозначающие жилые дома, парки, социальные учреждения и транспортные узлы. Такой формат позволял детям договариваться друг с другом, учитывать потребности разных жителей и искать баланс при планировании городского пространства. На завершающем этапе урока участники обсудили применение полученных знаний в повседневной жизни и предложили идеи по улучшению городской среды.

«Проведение таких уроков — важный вклад в формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему городу, — цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы. — Через игру дети понимают, что комфортная городская среда создается совместными усилиями, а грамотное планирование учитывает интересы всех горожан. Мы стремимся не только рассказывать о работе департамента, но и воспитывать новое поколение москвичей, которые будут осознанно участвовать в развитии столицы, ценить ее градостроительное наследие и понимать принципы устойчивого развития мегаполиса».

Проведение таких уроков — часть образовательного проекта «Профориентационная вертикаль», которая недавно была удостоена столичной HR-премии «В кадре». Этот проект направлен на поэтапное выстраивание образовательной и карьерной траекторий развития детей и молодежи с использованием различных тактических форматов — инновационных и классических. К примеру, это и уроки, и экспертные лекции, и специализированные мастер‑классы для школьников разных возрастов.