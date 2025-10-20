 Перейти к основному контенту
Политика
0

Путин приветствовал Ассамблею русского мира словами о справедливом мире

Церемония&nbsp;открытия XVII Ассамблеи Русского мира в Москве, 20 октября 2025 года
Церемония открытия XVII Ассамблеи Русского мира в Москве, 20 октября 2025 года (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам торжественной церемонии открытия в Москве XVII Ассамблеи русского мира. С 20 по 22 октября ее проводит в российской столице фонд «Русский мир». В 2025 году тема форума звучит так: «Фундаментальный вклад Русского мира в международное развитие: история, современность, будущее».

«Хочу обратиться с самыми теплыми словами к нашим соотечественникам, присутствующим в этом зале, поблагодарить их за большой, созидательный вклад в реализацию востребованных просветительских, издательских, творческих проектов», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, такая «многогранная деятельность исключительно важна для популяризации русского языка и литературы в мире, укрепления русскоязычного информационного пространства».

Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане
Политика

Путин отметил, что тема начавшейся ассамблеи «отражает стремление России к развитию международного гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога, к продвижению непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей».

Россия, по словам президента, участвует в формировании «нового, справедливого многополярного миропорядка», основополагающими принципами которого являются «уважение к самобытным культурам, обычаям и жизненным устоям разных народов» и отказ «от любых форм неоколониализма, расизма», «навязывания независимым государствам своих моделей развития».

Фонд «Русский мир» является некоммерческой организацией, основанной Путиным в 2007 году. Своей целью фонд декларирует популяризацию русского языка и русской культуры, а также поддержку программам изучения русского языка в разных странах мира.

Денис Малышев
Владимир Путин Русский мир русский язык ассамблея
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
