 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России сумели прорвать хорошо укрепленную линию украинской обороны в районе Новопавловки Донецкой народной республики (ДНР) на красноармейском (покровском) направлении, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные успешно преодолели «минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы».

«На красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая», — сказал Пушилин.

Кроме того, российским военным пришлось столкнуться на том участке с «очень разветвленной сетью подземных ходов».

«И противник там еще мог очень долго удерживать оборону, если бы не грамотные действия наших подразделений», — добавил глава ДНР.

Он отметил, что в Красноармейске продолжаются ожесточенные бои, но российская армия успешно продвигается вдоль железнодорожного узла.

Минобороны сообщило о взятии двух сел в ДНР и Днепропетровской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Согласно сводке Минобороны России от 19 октября 2025 года, подразделения группировки войск «Центр» в результате «активных наступательных действий» нанесли в районе Новопавловки «поражение живой силе и технике» ВСУ.

Красноармейск — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. В июне 2025 года главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на красноармейском (украинское название — покровском) направлении наиболее сложной для украинской армии.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Денис Пушилин ДНР ВСУ Александр Сырский Минобороны
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Минобороны заявило о занятии Плещеевки в ДНР
Политика
Минобороны заявило о взятии трех населенных пунктов в зоне спецоперации
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки Patriot на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Италии фанаты забросали камнями автобус соперников, убив водителя Спорт, 13:06
ФСБ предложила передать ей контроль за регистрацией шпионских средств Политика, 13:01
Акции владельца Gucci выросли после сделки с L'Oreal на €4 млрд Инвестиции, 12:56
Россиянин утонул в первый день семейного отдыха на Пхукете Общество, 12:54
Совет ЕС принял план по запрету импорта российского газа с оговорками Политика, 12:54
Названы сроки появления китайского кроссовера Rox Adamas в России Авто, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки Политика, 12:49
Кремль ответил на слова Зеленского о приближении к концу конфликта Политика, 12:45
Ставки по рыночной ипотеке немного выросли за неделю Недвижимость, 12:44
Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи Путина и Трампа Политика, 12:44
Задержанный после визита в Россию британец заявил, что боится ехать домой Политика, 12:41
Минобороны сообщило о занятии Ленино в ДНР Политика, 12:40
Туризм 360: почему регионам важно становиться брендами Стиль, 12:39