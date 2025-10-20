Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России сумели прорвать хорошо укрепленную линию украинской обороны в районе Новопавловки Донецкой народной республики (ДНР) на красноармейском (покровском) направлении, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные успешно преодолели «минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы».

«На красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая», — сказал Пушилин.

Кроме того, российским военным пришлось столкнуться на том участке с «очень разветвленной сетью подземных ходов».

«И противник там еще мог очень долго удерживать оборону, если бы не грамотные действия наших подразделений», — добавил глава ДНР.

Он отметил, что в Красноармейске продолжаются ожесточенные бои, но российская армия успешно продвигается вдоль железнодорожного узла.

Согласно сводке Минобороны России от 19 октября 2025 года, подразделения группировки войск «Центр» в результате «активных наступательных действий» нанесли в районе Новопавловки «поражение живой силе и технике» ВСУ.

Красноармейск — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. В июне 2025 года главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на красноармейском (украинское название — покровском) направлении наиболее сложной для украинской армии.