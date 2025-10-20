 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ФСБ показала, как задержали мужчину за подготовку взрыва в администрации

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подготовке взрыва в администрации

ФСБ показала, как задержали мужчину за подготовку взрыва в администрации
Video

ФСБ задержала мужчину, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевска Ставропольского края. По данным ведомства, подозреваемый действовал по заданию куратора.

Он провел разведку места возможного совершения террористического акта и приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, возбуждено дело.

Жителя Ставрополья задержали за подготовку теракта в администрации
Общество

Теги
Ставропольский край теракт ФСБ задержание
